Sciences spatiales : Naissance d'une plateforme de journalistes spécialisés à Dakar

Des professionnels des médias issus de différents organes de presse ont officialisé la création de la Plateforme des Journalistes en Sciences Spatiales (PJS) lors d'une réunion constitutive organisée le mardi 27 octobre 2026 à Dakar. Le chef du service Économie du quotidien Le Soleil, Oumar Fédior, prend la tête du bureau exécutif mis en place à l'issue des travaux.



L'initiative rassemble les acteurs des médias autour du traitement de l'astronomie, des technologies satellitaires et de l'exploration spatiale. L'organisation professionnelle fixe parmi ses objectifs prioritaires le renforcement de la formation spécialisée, le partage d'expériences entre rédacteurs ainsi que la vulgarisation scientifique auprès des jeunes et du grand public.



La nouvelle structure scelle d'emblée un partenariat institutionnel avec l'Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES). Ce rapprochement stratégique vise à faciliter l'accès aux données scientifiques fiables et à rapprocher le monde de la presse des acteurs de l'écosystème spatial national.