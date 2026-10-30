Affaire « Panier Magique » et SCI Neddo : les précisions d'Eva Abess Niang devant la commission d'enquête parlementaire

La commission d'enquête parlementaire dirigée par Momar Talla Ndao a entendu Eva Abess Niang sur plusieurs dossiers fonciers litigieux situés à Dakar-Plateau et sur la Corniche. L'audition de l'ancienne cheffe du bureau des Domaines a mis en évidence des anomalies chronologiques, des procédures d'attribution contestées et des présomptions d'usage de prête-noms en lien avec l'entourage de feu Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget.



L'examen du dossier de la société « Panier Magique », relatif à une parcelle de 2 339 m² à Mermoz, montre un avis favorable de la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) délivré le 26 décembre 2023, soit un jour avant la transmission du rapport du Cadastre. La parcelle, cédée en mars 2024, faisait l'objet d'une estimation domaniale de 116 millions de francs CFA pour une valeur marchande estimée à plus de 7,5 milliards de francs CFA, alors que les statuts de l'entreprise présentaient des divergences sur le montant du capital social.



Les investigations parlementaires ont également mis au jour des chevauchements de dates pour la SCI Galoya entre mars et août 2023, attribués par l'ancienne responsable à une « erreur » matérielle lors de la rédaction du contrat de bail. Dans le dossier des SCI Neddo et Takhaw Nguène, le gérant Paul François Diokh conteste avoir signé les demandes d'attribution ou « sollicité le moindre terrain », ce qui alimente les interrogations des députés sur l'existence de sociétés écrans. Interpellée sur ces pratiques, l'ancienne conservatrice a répliqué que son service « se bornait aux vérifications formelles et matérielles des pièces d'identité et des statuts notariés, n'ayant aucun pouvoir d'enquête pour démasquer les bénéficiaires effectifs ». L'affaire Madeleine SA révèle enfin des cessions de parcelles privées sur l'emprise de l'ancien Palais de Justice gérée par la Société de gestion du patrimoine bâti de l'État (SOGEPA).