Hospitalité et fierté nationale : le message du Président Diomaye Faye à la veille de l’ouverture des JOJ 2026

À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévue samedi 31 octobre, de 18h30 à 20h, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est adressé aux Sénégalais, en particulier à la jeunesse.



Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook et réalisée en wolof, le chef de l’État invite ses concitoyens à faire preuve d’hospitalité et à réserver un accueil chaleureux aux jeunes venus de différents pays pour participer à l’événement. Conscient des désagréments liés à la circulation, il appelle à la patience et à la compréhension mutuelle afin que tout se déroule dans les meilleures conditions.



Il exhorte également la nation à soutenir sa jeunesse sportive, à afficher son patriotisme, son unité et son amour pour le pays, avant de saluer le Sénégal, l’Afrique et la jeunesse africaine.