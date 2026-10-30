Hospitalité et fierté nationale : le message du Président Diomaye Faye à la veille de l’ouverture des JOJ 2026

À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévue samedi 31 octobre, de 18h30 à 20h, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est adressé aux Sénégalais, en particulier à la jeunesse.
Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook et réalisée en wolof, le chef de l’État invite ses concitoyens à faire preuve d’hospitalité et à réserver un accueil chaleureux aux jeunes venus de différents pays pour participer à l’événement. Conscient des désagréments liés à la circulation, il appelle à la patience et à la compréhension mutuelle afin que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Il exhorte également la nation à soutenir sa jeunesse sportive, à afficher son patriotisme, son unité et son amour pour le pays, avant de saluer le Sénégal, l’Afrique et la jeunesse africaine.
Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook et réalisée en wolof, le chef de l’État invite ses concitoyens à faire preuve d’hospitalité et à réserver un accueil chaleureux aux jeunes venus de différents pays pour participer à l’événement. Conscient des désagréments liés à la circulation, il appelle à la patience et à la compréhension mutuelle afin que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Il exhorte également la nation à soutenir sa jeunesse sportive, à afficher son patriotisme, son unité et son amour pour le pays, avant de saluer le Sénégal, l’Afrique et la jeunesse africaine.
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