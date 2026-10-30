LFR 2026 : le projet du gouvernement à nouveau recalé par la commission des Finances

La commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a opposé un second refus au projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 ce vendredi. Ce nouveau rejet intervient dans la foulée de la suspension de la séance plénière survenue mardi dernier.



À cette occasion, le ministre de l’Économie et des Finances, Cheikh Diba, avait formulé une demande de renvoi du texte en commission sur le fondement de l’article 84 du règlement intérieur de l'institution parlementaire. L'exécutif cherchait ainsi à mettre à profit ce temps d'arrêt pour approfondir les concertations, apporter des réponses au mémorandum transmis par les commissaires et parvenir à un accord sur les arbitrages budgétaires.



Malgré cette démarche et le réexamen du document par les députés, la commission a confirmé son opposition au texte gouvernemental. Cette position des parlementaires prolonge l'impasse institutionnelle relative à la soutenabilité des finances publiques.