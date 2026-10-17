JOJ Dakar 2026 : Cheikh Tidiane Dièye inspecte les travaux d’assainissement dans la capitale

À quelques semaines des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué, samedi 17 octobre, une visite de terrain dans plusieurs zones de la capitale pour évaluer l’état d’avancement des travaux d’assainissement et vérifier l’application des instructions données aux services concernés.



Accompagné du directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), ainsi que de représentants de l’AGEROUTE et de l’Agence de développement municipal (ADM), le ministre s’est rendu à la rue 22 de la Médina, au niveau du canal de la Gueule Tapée, aux alentours de la piscine olympique au Point E, puis à la place du Souvenir avant de terminer sa tournée à la Zone de captage.



Cette visite visait notamment à faire le point sur les mesures engagées pour prévenir les inondations et améliorer les conditions d’assainissement dans les secteurs concernés par l’organisation des JOJ.



« Aujourd’hui, c’était pour venir évaluer l’état d’avancement et la mise en œuvre, l’exécution des instructions que j’avais données », a expliqué Cheikh Tidiane Dièye, rappelant qu’une première visite avait été organisée quelques semaines auparavant.



À la Médina, le ministre a constaté l’état d’avancement des interventions sur la rue 22 et le canal de la Gueule Tapée. Il a demandé aux équipes concernées d’achever les derniers réglages et les travaux restants dans les meilleurs délais.



Aux abords de la piscine olympique du Point E, les interventions menées par l’ONAS et l’AGEROUTE ont également été examinées. Selon Cheikh Tidiane Dièye, les points de jonction entre les ouvrages relevant des deux structures ont été traités conjointement. Les équipes doivent désormais finaliser les travaux dans les meilleurs délais.



Le ministre s’est dit satisfait du respect des instructions données en perspective des Jeux, tout en insistant sur la nécessité d’achever les opérations avant le début de la compétition.



L’objectif affiché est de permettre aux délégations et aux visiteurs attendus à Dakar de circuler dans une capitale propre, accessible et dotée d’un dispositif d’assainissement fonctionnel.



L’hivernage et la gestion des inondations également évalués



Au-delà des préparatifs des JOJ, cette tournée a permis au ministre d’évaluer les mesures prises après les inondations enregistrées dans plusieurs quartiers de Dakar.



À la Zone de captage, où de nombreuses habitations avaient été envahies par les eaux, Cheikh Tidiane Dièye a rencontré les populations pour recueillir leurs préoccupations et présenter les réponses envisagées par les services techniques.



Il a indiqué que les eaux avaient été évacuées et que les habitants avaient retrouvé des conditions de vie normales. Des travaux supplémentaires doivent toutefois être engagés pour renforcer durablement le système de drainage.



Le ministre a également souligné la nécessité de mieux protéger les réseaux d’assainissement, en dénonçant notamment les constructions érigées sur des ouvrages d’évacuation des eaux. Il a annoncé que la stratégie de prévention des inondations devrait davantage intégrer l’anticipation et la protection des voies naturelles d’écoulement.



Dakar veut accueillir les délégations dans de bonnes conditions



À travers cette tournée, le ministère entend poursuivre le suivi des chantiers et maintenir la pression sur les structures opérationnelles pour respecter les délais fixés.



« Notre vœu, c’est qu’à l’arrivée des hôtes, des invités du Sénégal pour les Jeux olympiques de la jeunesse, ils trouvent une belle capitale, une capitale rayonnante, une capitale très propre, très accueillante on le sait, le Sénégal, c' est le pays de la Teranga », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye.



Le ministre a ainsi insisté sur l’importance de l’assainissement dans la préparation de cet événement sportif international, qui doit permettre au Sénégal d’accueillir les délégations dans les meilleures conditions.



Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les Jeux Olympiques de la Jeunesse réuniront 2700 athlètes autour de 35 disciplines, dont 25 sports de compétition et 10 sports d’engagement.