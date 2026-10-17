L'hommage de Youssou Diallo à Mody Niang

HOMMAGE À MODY NIANG



Mody Niang est mort !



Je viens d’apprendre la triste nouvelle de son décès à travers une publication de sa fille, Alima Niang.



Qu’Allah lui pardonne ses péchés et l’accueille dans Son Paradis, ainsi que tous nos disparus. Amine.



Mody Niang était un intellectuel dont les contributions écrites, notamment en tant qu’opposant, sont restées mémorables. Un homme de fortes convictions, qui les assumait pleinement, quel qu’en soit le prix. Un homme de refus, fidèle à ses principes.



Même si nous n’étions pas toujours d’accord, c’était un homme pour lequel j’avais beaucoup de considération et de respect. Et ce respect était réciproque.



En ces moments douloureux, j’adresse mes sincères et émues condoléances à sa famille, à ses parents, à ses amis et à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des intellectuels et de la classe politique sénégalaise.



Dakar, le 17 octobre 2026



Youssou Diallo

Président du Club Sénégal Émergent