Ousmane Sonko rend hommage à Mody Niang : « une vie pleine de sens, dense de combats vertueux »

Notre regretté ami Mody Niang,



Ta vie a été si pleine de sens, si dense de combats vertueux, d'engagements et d'enseignements éthiques, que ton rappel à Dieu nous laisse un sentiment partagé : le regret de ne plus pouvoir compter sur tes conseils et suggestions avisés, et la conviction que tu seras désormais mieux là où tu es, enveloppé du pardon et de la miséricorde divine.



Pars en paix, doyen Mody Niang !



Ta mémoire sera honorée, et ton combat acharné pour la transparence et la gestion vertueuse et rigoureuse sera poursuivi, In Sha Allah.



Ô Allah ! Pardonne-lui, fais-lui miséricorde, accorde-lui Ton salut et Ton pardon, anoblis son séjour, élargis son entrée, lave-le avec l'eau, la neige et la grêle et purifie-le de ses péchés.

Amine !