JOJ 2026 : le duo sénégalais éliminé en seizièmes de finale du double mixte de tennis de table

Les pongistes sénégalais Amador Ferrer et Marieme Diallo ont été éliminés en seizièmes de finale du tournoi de double mixte de tennis de table, ce samedi 31 octobre au Centre des expositions de Diamniadio. Ils se sont inclinés 0-3 face au duo égyptien composé d’El Sayed Abdelmalek et d’Elbadawi Yara, sur les scores de 11-5, 11-1 et 11-4.



Dans les autres rencontres, la Tunisie a éliminé l’Ouganda 3-0. La République de Corée a sorti le Brésil sur le même score, tandis que le Pérou a battu la Pologne 3-0.



L’épreuve de double mixte se poursuit ce samedi. Les huitièmes de finale débuteront à 12 heures, avec notamment l’entrée en lice de la France et de la Chine. Le Nigeria affrontera la Thaïlande à partir de 12h30.