JOJ Dakar 2026 : Plusieurs milliers d’agents mobilisés pour un plan de sécurisation terrestre, maritime et aérien d’envergure

Plusieurs milliers d’agents de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale seront déployés sur les sites des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 afin de garantir la sécurité des athlètes, officiels, spectateurs et délégations étrangères. Ce dispositif de grande envergure, qui bénéficiera d'importants moyens terrestres, maritimes et aériens, a été présenté au Comité international olympique (CIO) ainsi qu’au Comité national de sécurité des Jeux par le Comité d’organisation, à l'issue de trois jours de réunions de cadrage.







Le plan global de sécurisation, élaboré conformément aux orientations du président de la République, couvrira en détail les trois pôles majeurs de l'événement que sont Dakar, Diamniadio et Saly. Les différentes sessions de travail ont permis d'ajuster les opérations en intégrant les recommandations des parties prenantes, tandis que des groupes de travail mixtes réunissant organisateurs, services de sécurité et forces de défense ont été mis en place pour anticiper les risques inhérents à cet événement d'envergure mondiale. Ce rendez-vous historique, qui constitue la toute première manifestation olympique organisée sur le continent africain, pousse les autorités sénégalaises à aligner leur stratégie sur les standards internationaux pour assurer le déroulement serein des compétitions.

