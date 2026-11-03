Tambacounda : un professeur de Mathématiques-SVT du CEM de Dialocoto tué dans un accident de la route

Un enseignant du Collège d’enseignement moyen (CEM) de Dialocoto, Ousmane Diallo, a perdu la vie à la suite d’un violent accident de la circulation survenu dans la soirée du lundi 2 novembre, à hauteur du village de Hamndallah, situé à une vingtaine de kilomètres de Tambacounda (Est).
Professeur de Mathématiques et de Sciences de la vie et de la Terre (SVT), le défunt circulait à moto lorsqu’il est entré en collision avec un tricycle. Grièvement blessé dans le choc, il a été évacué en urgence à l’hôpital régional de Tambacounda.
Malgré sa prise en charge médicale, Ousmane Diallo a finalement succombé à ses blessures aux premières heures de ce mardi 3 novembre.
Ce drame plonge dans la tristesse la communauté éducative, notamment ses collègues et les élèves du CEM de Dialocoto. Les circonstances exactes de cette collision restent à préciser.
Professeur de Mathématiques et de Sciences de la vie et de la Terre (SVT), le défunt circulait à moto lorsqu’il est entré en collision avec un tricycle. Grièvement blessé dans le choc, il a été évacué en urgence à l’hôpital régional de Tambacounda.
Malgré sa prise en charge médicale, Ousmane Diallo a finalement succombé à ses blessures aux premières heures de ce mardi 3 novembre.
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