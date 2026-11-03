JOJ Dakar 2026 à Diamniadio : Djireye Clotilde Coly et Bassirou Diomaye Faye font de la formation scolaire le moteur de la relève

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a profité de sa visite des installations des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ce mardi 3 novembre 2026 à Diamniadio, en compagnie du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, pour impulser une refonte globale de la politique sportive nationale.





Impressionnée par la démonstration des épreuves de wushu au Centre d'exposition qu'elle a qualifiée de « magnifique du début à la fin », la ministre s'est réjouie du parcours du jeune Mactar Diop, premier médaillé de bronze sénégalais de l'histoire du pays dans cette compétition,affirmant qu'« il ouvre effectivement le bal ». Face aux écarts relevés entre la progression du football à 5, les débuts mitigés du beach-volley et la détermination des représentants du baseball 5 pratiqué depuis seulement 1 an au Sénégal,l'exécutif compte appuyer sur l'accélérateur pour implanter la détection des talents au cœur du milieu scolaire.





Djireye Clotilde Coly a appelé l'ensemble de la population à rejoindre massivement les tribunes pour créer un déclic chez la jeunesse et faire de cette échéance un levier d'éclosion des futurs champions.

