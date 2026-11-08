JOJ Dakar 2026 / Lutte de plage : le Sénégal s'offre une 2e médaille de bronze et porte son total à 5 récompenses

La moisson de médailles se poursuit pour la délégation sénégalaise aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Ce dimanche 8 novembre, la lutte de plage s'est à nouveau illustrée en offrant au pays hôte sa deuxième médaille de bronze de la compétition, venant confirmer la très belle forme des athlètes nationaux dans cette discipline.
Après le bronze décroché en judo et la moisson dorée en lutte sur le sable de Saly, ce nouveau podium permet au Sénégal de porter son bilan provisoire à 5 médailles au total depuis le coup d'envoi des épreuves.
Cette nouvelle performance consolide la position du Sénégal au tableau des médailles et confirme la dynamique victorieuse de ses représentants engagés à domicile.
Après le bronze décroché en judo et la moisson dorée en lutte sur le sable de Saly, ce nouveau podium permet au Sénégal de porter son bilan provisoire à 5 médailles au total depuis le coup d'envoi des épreuves.
Cette nouvelle performance consolide la position du Sénégal au tableau des médailles et confirme la dynamique victorieuse de ses représentants engagés à domicile.
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