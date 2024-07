JOJ Dakar 2026 : le Président Bassirou Diomaye évoque l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse

Lors du Sommet Sport pour le Développement Durable (S4SD), qui s’est ouvert ce jeudi à Paris, le chef de l’Etat s’est exprimé sur l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



« Dans deux ans, le Sénégal accueillera le premier évènement de l’Olympisme en Afrique avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse. C’est un honneur que nous partageons avec, l’Afrique, notre Continent », a dit le Président Diomaye Faye lors de son discours au Sommet des Jeux Olympiques du Développement durable.



Il a également remercié le Président Thomas Bach et les membres du Comité international olympique (CIO) pour le « choix unanime porté sur le Sénégal pour abriter ce rendez-vous historique de la jeunesse mondiale ».



Conformément aux engagements convenus, dit-il, « nous préparons l’évènement en tenant compte de trois impératifs ».



Parlant de ces impératifs, le président sénégalais a d’abord cité « la co-construction, entre l’Etat, le CIO et le Comité national d’organisation, sous la conduite dynamique de M. Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comité national olympique sportif sénégalais ».



Ensuite, le Président Faye a évoqué « la maîtrise des dépenses publiques, en privilégiant la réhabilitation et la mise à niveau d’infrastructures existantes pour abriter les compétitions ».



Enfin, le chef de l’Etat a souligné le « suivi renforcé des questions de sécurité, d’hébergement, de transport, de restauration et de santé, entre autres ».



D’autre part, il a remercié le « CIO et tous les partenaires qui nous accompagnent pour faire de cette première de l’Olympisme en Afrique une fête de la jeunesse du monde et une réussite collective dont nous serons tous fiers ».



Les JOJ auront lieu en 2026. Trois sites sont prévus : Dakar, Diamniadio et Saly.