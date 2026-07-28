Kolda : 18 tonnes de produits impropres à la consommation incinérées

Les membres de la commission régionale de protection civile ont procédé, ce lundi 28 juillet, à l'incinération de 18 tonnes de produits impropres à la consommation, d'une valeur estimée à 35 millions de francs CFA. Ces marchandises, retirées des circuits de distribution par le Service régional du commerce, avaient été saisies au cours des six derniers mois dans le cadre de la lutte contre la fraude et de la protection des consommateurs.



La cérémonie d'incinération s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Kolda, El Hadji Moustapha Ndiaye.



Prenant la parole, le gouverneur a souligné que cette opération s'inscrit dans la politique de protection des consommateurs contre les produits dangereux ou non conformes. Il a salué le travail accompli par les services de répression de la fraude, appuyés par les volontaires de la consommation, dont les actions ont permis de retirer ces produits du marché.



M. Ndiaye a également lancé un appel à la vigilance à l'endroit des populations afin de faire échec aux commerçants véreux qui continuent d'introduire des produits prohibés dans les circuits de commercialisation. Selon lui, la position géographique de la région de Kolda, frontalière avec trois pays, favorise l'entrée de ces marchandises sur le territoire sénégalais. Il a ainsi exhorté les citoyens à collaborer davantage avec les services de contrôle et de répression en signalant toute activité suspecte.



Le chef du Service régional du commerce, Alioune Badara Seck, a précisé que les produits détruits sont composés de denrées alimentaires impropres à la consommation, de médicaments vétérinaires ainsi que de médicaments issus du marché illicite. Il a rappelé que ces saisies résultent des opérations de contrôl 77e menées durant les six derniers mois afin de préserver la santé publique et d'assainir les circuits de distribution.