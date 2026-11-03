JOJ Dakar 2026 : le programme complet de la team Sénégal de ce mardi 3 novembre 2026

La ferveur sportive est à son comble pour la Team Sénégal. Ce mardi 3 novembre 2026, mes athlètes sont engagés dans un programme dense, réparti sur plusieurs sites de compétition. De l'équitation matinale au choc de football en fin de journée, tour d'horizon des temps forts à ne pas rater.



Dès 09h00, le Centre Équestre donnera le ton de cette journée avec l'entrée en lice d'Eden Kazoun dans l'épreuve de saut d’obstacles. Quelques minutes plus tard, à 09h40, le Stade Iba Mar Diop vibrera au rythme du Rugby, avec un duel s'annonçant palpitant entre la sélection féminine du Sénégal et la Chine.



À partir de 10h03, cap sur le Complexe Tour de l’Œuf pour suivre les performances des nageurs

10h08 : Seyni Fagueye Ndiaye sur le 100m Dos (Femmes)

10h43 : Rassoul Leye sur le 100m Dos (Hommes)

11h17 : Nael Voisin sur le 100m Brasse (Hommes)



En parallèle, les amateurs de batte et de balle ne manqueront pas la rencontre de Baseball opposant le Sénégal à la République Arabe Syrienne au CTO, dès 10h30.



Après la pause méridienne, direction la Dakar Arena pour suivre les duels de Badminton :

14h30 : Mariame Cissé affrontera Samiya Karim.

16h00 : Bamba Dieng croisera le fer avec le Tchèque Petr Briza.



Enfin, l'épilogue de cette journée se jouera sous les projecteurs du Stade Iba Mar Diop. À 17h30, l’équipe féminine de Football foulera la pelouse pour une confrontation très attendue face au Venezuela.

