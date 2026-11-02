« Mon rêve est de devenir champion olympique un jour » a confié Mahib Amar après son élimination aux JOJ

Le Centre des expositions de Diamniadio a abrité les épreuves de wushu comptant pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Le représentant sénégalais Mahib Amar a subi une élimination lors de la phase préliminaire du Taijiquan combiné hommes, une étape où seuls les huit premiers spécialistes sur douze ont décroché un billet pour la phase finale.



Malgré cette sortie prématurée du tournoi, le natif de Bayakh s'est projete dans l'avenir de sa carrière sportive. Mahib Amar a motivé son choix de discipline et a déclaré que « J'ai décidé de pratiquer le wushu par passion. Après l'avoir découvert, j'ai décidé de le faire. Mon rêve est de devenir champion olympique un jour », a-t-il confié àl’APS. L'athlète élève en classe de sixième a mesuré l'écart franchi lors de ce rendez-vous international et a souligné que « J'ai évolué aujourd'hui par rapport à mes précédentes performances, en particulier celles obtenues lors des Championnats du monde. J'ai vraiment progressé ».



Le jeune pratiquant engagé dans cet art martial depuis deux mille vingt a pris l'engagement de poursuivre son perfectionnement dans les salles d'entraînement. Le spécialiste du wushu a affirmé que « Après les JOJ, je vais continuer les entrainements pour préparer les autres compétitions ». Cette première journée des compétitions a marqué l'entrée officielle du wushu au programme olympique, une discipline où les athlètes se sont présentés dans des costumes aux couleurs vives recouverts d'éléments scintillants.