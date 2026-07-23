JOJ Dakar 2026 : la flamme olympique arrivera au Sénégal le 11 septembre et fera les 14 régions en 30 étapes

La flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 parcourra les quatorze régions du Sénégal en 30 étapes avant la cérémonie d'ouverture prévue le 31 octobre. L'annonce a été faite ce jeudi par le coordonnateur général du comité d'organisation (COJOJ), Ibrahima Wade.



« La flamme sera allumée le 10 septembre à Athènes. Elle arrivera au Sénégal le 11 septembre », a déclaré le responsable lors d'une conférence de presse organisée à cent jours de l'événement. Dès son arrivée, elle fera l'objet d'une présentation publique avant le début de sa tournée nationale. Les comités régionaux de développement (CRD), placés sous l'autorité des gouverneurs, gèrent l'organisation locale. « Les porteurs de la flamme sont actuellement sélectionnés par des comités de pilotage locaux afin que chaque territoire participe pleinement à cet événement historique », a expliqué Ibrahima Wade.



Cette tournée s'inscrit dans un plan global de mobilisation de la jeunesse. Le programme éducatif scolaire a déjà sensibilisé plus d'un million de jeunes, et l'initiative « Jeunesse en Jeux » prévoit d'en rassembler 300 000 autres autour d'activités culturelles et sportives. « La période des cent jours marque l’entrée dans la dernière ligne droite. À partir de maintenant, Dakar va vivre au rythme des Jeux », a affirmé le coordonnateur général. Les JOJ 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre, une première en Afrique, sous le slogan « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ».