Mondial 2026 : la FIFA saisie pour 240 millions de dollars de paris suspects

Selon le célèbre journaliste français Romain Molina, qui cite The Athletic, la Fédération internationale de football association (FIFA) a été saisie pour des faits présumés de trucage en lien avec la Coupe du monde 2026. Les faits allégués, qui concernent des paris sportifs suspects, sont chiffrés à 240 millions de dollars, soit plus de 138 milliards FCFA.



«Sept alertes ont été transmises à la FIFA's Integrity Task Force pour de potentiels faits de trucage durant cette Coupe du Monde liés à 240 millions de dollars de paris suspects...Vu les sommes engagées selon The Athletic, ces avertissements sont à prendre très au sérieux», a écrit Romain Molina sur ses réseaux sociaux.



La FIFA Integrity Task Force (groupe de travail sur l'intégrité) est une initiative opérationnelle conjointe mise en place pour surveiller, détecter et prévenir la manipulation de matchs et les activités de paris frauduleux lors des tournois majeurs. Pour l’heure, la FIFA n’a pas encore officiellement réagi à cette saisine adressée à sa structure de veille.