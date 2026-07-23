JOJ Dakar 2026 : Ibrahima Wade garantit la livraison de toutes les infrastructures dans les délais

« L’ensemble des infrastructures destinées à accueillir les compétitions des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 seront livrées dans les délais impartis ». L'assurance a été donnée ce jeudi par le coordonnateur général du Comité d’organisation (COJOJ), Ibrahima Wade, qui précise que les principaux chantiers de rénovation sont déjà achevés.



L'état d'avancement des sites majeurs est très avancé. « Les travaux sont achevés au stade Iba Mar Diop, à la piscine olympique, au complexe Dakar Arena », a détaillé Ibrahima Wade lors d'une conférence de presse tenue à cent jours de l'événement. Ces équipements seront officiellement réceptionnés par le président de la République ce samedi 25 juillet.



Un seul chantier reste en phase de finition. Il s'agit du Village olympique, situé à l’Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. « La finalisation de ce site est programmée pour le 31 juillet. Les autorités en charge des infrastructures effectuent un suivi régulier afin de respecter ce calendrier », a expliqué le responsable du COJOJ.



Sur le plan logistique, les dispositifs opérationnels sont déjà calés. Le comité d'organisation a annoncé la signature de 45 conventions de partenariat avec des structures publiques et privées dans les secteurs du transport, de la santé, de la technologie, de l’énergie et de la sécurité. « Le plan de transport et de mobilité est définitivement finalisé. Les services médicaux, les dispositifs énergétiques ainsi que les moyens technologiques ont été préparés avec l’ensemble des partenaires concernés », a-t-il indiqué.



Le volet sécuritaire est également opérationnel. Le Centre de commandement opérationnel et le Centre opérationnel de sécurité sont installés et travaillent en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité.



Côté compétition, le programme est entièrement validé avec le Comité international olympique (CIO) et les fédérations internationales. L'événement accueillera 35 disciplines sportives, dont 25 olympiques et 10 d’exhibition. « Tous les calendriers de compétition, par jour, par session et par heure, sont validés et partagés avec les fédérations internationales et les comités nationaux olympiques », a assuré Ibrahima Wade.