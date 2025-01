JOJ2026 : tous les investissements seront validés au niveau du Premier ministre

Le chef de l’Etat a comme à l’accoutumé présidé ce mercredi 8 janvier 2025 la réunion hebdomadaire du gouvernement. Abordant la question des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le chef de l'État a exigé une supervision rigoureuse de l'avancement des projets afin de garantir leur livraison à temps.



Soucieux d'une exécution efficace des politiques publiques, le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l'évaluation des projets découlant des 26 objectifs stratégiques et des réformes du plan quinquennal 2025-2029.



La rationalisation, la priorisation et l'efficience dans l'utilisation des ressources publiques restent un enjeu majeur pour le gouvernement.

C'est pourquoi le Premier ministre a décidé que toutes les dépenses d'investissement seront validées à son niveau. Un tableau prévisionnel des opérations financières de l'État sera soumis par quinzaine.