JT Foot Mercato : rien ne va plus au PSG !

Une erreur de Gianluigi Donnarumma et le PSG perd tous ses moyens. Face au Real Madrid, le club parisien a subi une énième humiliation sur la scène européenne (3-1). Et comme bien souvent dans ce genre de situations, les dirigeants parisiens se cachent derrière l'arbitrage. Pour les Parisiens, il y avait faute de Benzema sur Donnarumma. Le club de la capitale criait au scandale après la rencontre. Les deux dirigeants ont littéralement pété les plombs ! Après la rencontre, le président parisien s'est rendu dans le vestiaire des arbitres en compagnie de son directeur sportif... Énervé ils auraient donné des coups dans les portes et les murs avant de menacer de tuer un membre du staff madrilène qui filmait la scène. Et le du rapport de l'arbitre, Danny Makkelie, est édifiant puisqu'il indique que les deux hommes ont fait preuve d'un comportement agressif et ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d'un des assistants, le brisant. Les dirigeants du PSG risquent très gros pour leur coup de sang...

Ça a chauffé entre Neymar et Donnarumma

Cette boulette du gardien italien a eu des conséquences énormes. Sur le plan sportif évidemment, mais également en interne. Dans les vestiaires, les esprits se sont échauffés au point que Neymar et Donnarumma en sont venus aux mains. C'est Marca qui a lâché la bombe mais nous sommes en mesure de vous confirmer l'information. Les deux hommes auraient eu une forte discussion au terme du match. Neymar aurait ainsi reproché à l'Italien son erreur sur le but égalisateur du Real. Sauf que l'ancien l'ancien Milanais ne s'est pas laissé faire, et a signifié au Brésilien qu'il avait perdu le ballon sur le deuxième but de Benzema. Le ton serait ensuite monté, et les deux joueurs ont dû être séparés pour que la situation ne s'envenime pas vraiment. Cette défaite pourrait laisser des traces dans le vestiaire parisien...

Cristiano Ronaldo cherche une porte de sortie !



Un come-back qui ne se déroule pas tout à fait comme prévu. L'histoire était belle pourtant. L'été dernier, Cristiano Ronaldo faisait son grand retour au sein du club qui l'a révélé aux yeux du monde entier. Malheureusement, du temps est passé et Manchester United n'est plus le grand club d'antan. Agacé par le manque d'ambition des Red Devils et de l'ambiance qui y règne, CR7 est plus que jamais déterminé à quitter le club mancunien cet été selon certains médias anglais. Il aurait multiplié les réunions de crise avec son agent Jorge Mendes, qui tenterait d'éteindre l'incendie. Mais ce serait une cause perdue car le Portugais a fait son choix et voudrait s'en aller, un an seulement après son retour à Old Trafford. Son agent est déjà au travail pour lui trouver un point de chute.