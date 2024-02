Jaaxay : un pyromane qui a mis le feu à trois (3) véhicules, introuvable

Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 février 2024, l'Unité 22 des Parcelles Assainies de Jaxaay a été le lieu d'une attaque pyromane choquante. Trois véhicules, appartenant à des propriétaires sans affiliation politique, ont été délibérément incendiés à différents endroits.



L'incident a été signalé vers 2 heures du matin, lorsqu'un des propriétaires, F. Mar, a été réveillé par le crépitement du feu et l'odeur âcre de la fumée. En regardant par la fenêtre, il a découvert que son propre véhicule, stationné le long du mur de clôture, était en proie aux flammes. Rapidement, le feu s'est propagé à la façade de la maison, forçant la famille Mar à se réfugier à l'intérieur pour échapper aux flammes dévastatrices.



Simultanément, à deux endroits différents de l'Unité 22, un autre véhicule garé près d'une maison et un sur un terrain vague ont également été la cible du pyromane. Les propriétaires des véhicules incendiés ont déposé une plainte contre X. Une enquête est en cours pour identifier et appréhender le ou les coupables de ces actes criminels.