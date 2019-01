Jacob Zuma se met à la musique

L’ancien président sud-africain Jacob Zuma veut enregistrer en avril et en public, un album qui devrait être disponible dans l'année.



L’album comprendra notamment le fameux titre "Umshini Wami" (Apporte-moi ma mitrailleuse) qu'il entonne régulièrement lors de réunions de son parti.



C'est comme un hymne officiel entonné avant l'ouverture des réunions publiques du Congrès national africain. Mais selon Thembinkosi Ngcobo, un responsable culturel du parti, Jacob Zuma, l'ancien est enthousiaste à l'idée de l'inclure dans l’album, qui sortira avant la fin de l'année.



Un album qui sera comprendra aussi d'autres chansons de lutte contre l'apartheid. Toutes ces chansons ont joué un rôle déterminant pendant les décennies de bataille contre le régime ségrégationniste imposé par les Blancs à la majorité noire.



Ces chansons de la lutte anti-apartheid "nous rappellent d'où nous venons et comment notre pays a été façonné", assure Thembinkosi Ngcobo.



Le responsable culturel précise que Jacob Zuma ne percevrait aucun bénéfice des ventes de l'album. Il veut simplement "préserver l'héritage de la libération".



L'opposition sud-africaine dénonce un projet financé avec l'argent du contribuable. Jacob Zuma a été contraint à la démission en 2018 à la suite de multiples scandales de corruption.



Il s'est illustré régulièrement lors de meetings politiques en chantant, de sa voix de baryton, et en esquissant des pas de danse très assurés…des pas qui suscitent toujours l'enthousiasme de ses partisans.