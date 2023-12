Jacques Delors, figure de la construction européenne, est mort à l'âge de 98 ans

Jacques Delors est mort ce mercredi 27 décembre, a annoncé à l'AFP sa fille, la maire de Lille Martine Aubry. Ancien ministre socialiste, il était l'un des pères de l'Europe moderne. Il avait 98 ans.



Jacques Delors, est décédé ce mercredi à 98 ans, a annoncé à l'AFP sa fille Martine Aubry. "Il est décédé ce matin (mercredi) à son domicile parisien dans son sommeil", a déclaré la maire socialiste de Lille.



Ancien ministre socialiste de l'Économie et des Finances entre 1981 et 1984, né le 20 juillet 1925 à Paris, il était surtout l'un des pères de l'Europe moderne. Jacques Delors a été président de la Commission européenne pendant neuf ans, entre 1985 et 1994. Le principe de marché et de monnaie unique pour l'Union européenne s'est concrétisé sous sa présidence avec, notamment, l'adoption du Traité de Maastricht en 1992.