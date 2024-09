Japon: évacuations en masse en raison de risques d'inondations dans le centre du pays

Les autorités japonaises ont ordonné, samedi 21 septembre, l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants du département d'Ishikawa (centre) en raison de risques d'inondations provoquées par de fortes pluies. Quelque 30 000 habitants des villes de Wajima et Suzu ont été forcées de quitter la zone, ont indiqué des responsables locaux. Trois rivières de la région ont débordé et les crues ont atteint des communes proches, a expliqué à l'AFP un responsable, ajoutant que les dégâts subis par les bâtiments et les infrastructures étaient en cours d'évaluation.

Rfi

