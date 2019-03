Japon: le Pr Awa Colle Seck cooptée dans le jury Noguchi Priz pour élire les 2 personnalités mondiales en médecine

En ce mois de mars dédié aux femmes, le Japon a honoré une Sénégalaise. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, le Professeur Awa Marie Coll Seck, première femme agrégée de médecine spécialiste des Maladies Infectieuses et Tropicales au Sénégal pour être membre du jury de Noguchi Prize. Un prix spécial "équivalent" du Prix Nobel devant élire les deux personnalités mondiales qui ont le plus marqué leur époque dans le développement de la Médecine, des Sciences et de la technologie dans le monde à travers leurs publications.



Cette distinction sera remise par les plus hautes autorités nippones à l’occasion d’une cérémonie retransmise en direct par plus de cent cinquante chaînes de télévisions du monde durant le prochain sommet du Ticad prévu au mois d’août prochain au Japon.



Ce jury se réunit ce mercredi 13 et ce jeudi 14 mars au Japon sous la présidence du Premier ministre japonais Shinzo Abe.