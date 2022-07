Japon: le volcan Sakurajima entre en éruption et déclenche l’alerte maximale

Situé à un millier de kilomètres au sud-ouest de Tokyo, le volcan Sakurajima est en éruption depuis ce dimanche 24 juillet. Les télévisions diffusent des images de projections rougeoyantes de pierres et de cendres. La première explosion a propulsé des cendres à 2,5 km du cratère. Elle a été suivie de trois autres éruptions. Le panache volcanique s'est élevé à une altitude de 1 200 mètres au-dessus du volcan. L'Agence de la météorologie japonaise a observé, la semaine dernière, une accumulation de magma. Le gonflement du volcan n'a pas été résorbé après la première éruption.



Le volcan reste sous haute surveillance. D'autres coulées pyroclastiques, un mélange de gaz, de cendres et de fragments de pierre, sont possibles. Pour le moment, les experts ne s'attendent pas à une éruption massive.



Aucun dommage n'a été signalé dans l'immédiat, a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement, Yoshihiko Isozaki.



Évacuation ordonnée

Culminant à 117 mètres, le volcan se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Sendai qui compte deux réacteurs. La compagnie d'électricité Kyushu Electric ne constate pas d'impact de l'éruption sur les installations de la centrale. Dans un rayon de trois kilomètres du cratère, les zones d'habitation peu peuplées sont en état d'alerte maximale. Les autorités de Kagoshima ont ordonné l'évacuation de 50 personnes.



Placé sur la « ceinture de feu du Pacifique », à la jonction de quatre plaques tectoniques, le Japon dénombre 110 volcans actifs (dont 7% sous-marins) et subit, chaque année, 20% des tremblements de terre les plus puissants enregistrés dans le monde.



Sakurajima signifie « l'île aux cerisiers ». C'était, autrefois, une île avant que les éruptions à répétition ne la rattachent à une péninsule. La dernière fois que le Japon a émis l'alerte d'évacuation maximale pour un volcan, c'était lors de l'éruption de l'île de Kuchinoerabu, en 2015.