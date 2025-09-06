Réseau social
Jaraaf de Dakar : Souleymane Diallo prend les commandes pour deux ans
Le Jaraaf de Dakar a officialisé ce samedi la nomination de Souleymane Diallo comme nouvel entraîneur de l’équipe première. Le technicien sénégalais succède à Malick Daf, parti à Teungueth FC.
 
Champion en titre, le club de la Médina confie ainsi son banc au sélectionneur de l’équipe nationale locale, avec laquelle il a atteint les demi-finales du CHAN 2024.
 
Souleymane Diallo s’engage pour deux saisons et devra rapidement entrer dans le vif du sujet. En effet, le Jaraaf se prépare à défier la Colombe Sportive du Cameroun lors des préliminaires de la Ligue des champions africaine, prévus entre les 19 et 21 septembre à l’aller, puis du 26 au 28 septembre au retour.


Moussa Ndongo

Samedi 6 Septembre 2025 - 18:09


