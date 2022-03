Jaxaay: Biaye s'est tué après le rejet de son offre de mariage par la famille sa copine

On en sait davantage sur les motivations du suicide par pendaison du jeune ouvrier S.

Biaye à Jaxaay. Le corps sans vie de du défunt a été découvert mercredi 2 mars tôt le matin par un membre de la famille. Les policiers du commissariat ont été alertés et sont venus sur place pour procéder aux constatations des faits.



S. Biaye a eu un enfant hors mariage avec une fille du quartier. Il a envoyé quelques mois après sa naissance, une délégation dont son oncle auprès des parents de sa copine pour leur demander la main de celle-ci. Mais certains membres de la famille de la fille ont catégoriquement rejeté l'offre de mariage. Une grande déception pour le jeune homme qui s’est pendu sur la terrasse, rapporte le journal "Les Echos"



Le défunt s'était attaché à un linteau à l'aide d'un fil électrique avant de monter sur un bidon de 20 litres qu'il a repoussé d'un coup de pied avant de se donner la mort par pendaison, renseignent nos confrères. Une enquête a été ouverte et des auditions ont été effectuées, mais aucun proche du défunt n'a pu percer le mystère sur les motivations réelles du jeune ouvrier.



Toutefois, certains proches ont révélé que le défunt avait annoncé son suicide par éventrement à sa propre mère. « Il a déclaré à sa mère qu'il avait fait un rêve nocturne durant lequel il s'était volontairement donné la mort par éventrement. Sa maman a cru qu'il était en train de délirer et l'a envoyé promener. Elle lui a dit de sortir en vitesse de sa chambre », a soufflé la source.



D'autres témoins ont affirmé que ce sont plutôt les fortes pressions et autres menaces de poursuites judiciaires contre le suicidé par des gens. « Ils n'étaient pas satisfaits de la réparation d'un ventilateur par Biaye et réclamaient à cor à cri le remboursement immédiat et intégral de leur argent, sous peine de lui coller une lettre-plainte au niveau de la police ».