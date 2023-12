Jean Pascal Ehemba: « Avec l’arrêt du navire Aline Sitoé Diatta, l’économie de la Casamance est bloquée »

Accompagné de son collègue venu de Dakar, Jean Pascal Ehemba était au chevet des commerçants sinistrés du dernier incendie du marché Saint-Maures Des Fossés de Boucotte. Il estime que l’arrêt de la navigation indispose les populations de la Casamance au plus haut niveau. Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor a interpellé, jeudi, l’Etat.



« Avec mon collègue de Dakar, le président Sow, nous avons, il y a quelques mois, visité le port de Ziguinchor où nous avons constaté le pourrissement des produits de la Casamance, notamment les mangues, les « madds », les oranges et autres fruits. Nous avons aussitôt interpellé les services de l'Etat en particulier l'ANAM (Agence nationale des Affaires maritimes) qui nous ont dit clairement que la mise à quai de bateau le «Joola » ne dépendait pas d'eux. De retour de mon voyage à l'étranger, trois mois après, le problème n'a pas été réglé. A Dakar, nous avons tout fait pour rencontrer le ministre de l'Economie maritime pour lui reposer la même doléance, c'est-à-dire, la reprise de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor-Dakar », a laissé entendre Jean P. Ehemba dans Libération.



Qui poursuit : « Nous trouvons catastrophique l'arrêt de ce navire qui désenclavait, au plan maritime, la Casamance. Nous voulons avancer dans l'économie pour nourrir et soulager nos populations, malheureusement tout est bloqué aujourd'hui en Casamance. Il est de notre rôle d'interpeller l'Etat ».



C’est la raison pour laquelle le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor lance un appel au Chef de l'Etat Macky Sall pour que le « navire Aline Sitoé Diatta reprenne très rapidement les eaux pour que notre économie qui bat de l'aile depuis plusieurs mois, puisse retrouver son lustre d'antan ».



La délégation de l'Union nationale des chambres du Sénégal a mis à profit cette visite pour casser sa tirelire et offrir la somme de 700.000 Fcfa aux commerçants sinistrés du marché de Boucotte, souligne le journal.