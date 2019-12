Jesse Lingard veut retrouver la sélection anglaise

Très critiqué par les médias cette saison avec Manchester United, Jesse Lingard (27 ans) est toujours zappébde la sélection anglaise. Pas appelé avec les "Three Lions" depuis la Coupe du Monde 2018, l’attaquant n’a pas participé aux qualifications pour l’Euro 2020. Mais le Red Devils a la ferme intention d’y participer et d’être un acteur majeur de l'équipe nationale l’été prochain.



« Je suis déterminé à 100% à revenir. Je suis de retour à mon meilleur niveau et c’est ce que Ole et Gareth veulent voir. Pour moi, si ça va bien à Manchester United d’abord, l’Angleterre viendra, juge l’attaquant dans les colonnes du Daily Mail. Je dois juste garder ce que je fais depuis les derniers matchs. »



