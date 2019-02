Jets de pierres à son meeting de Louga: Sonko traite Macky Sall de lâche

Ousmane sonko, qui tenait son meeting à Louga est revenu sur les violences et les jets de pierres dont sa caravane a été victime et les attaques subies en général par son camp. ''Vous tous vous savez que nous nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le système. Et ce système nous pouvons le caractériser de plusieurs façon. Mais il y'a ce qu'on appelle de la lâcheté. Ce qui vient de se produire tout à l'heure, ce petit petit incident l'a démontré'', a déclaré Ousmane Sonko à l'entame de ses propos avant d'indiquer que cette forme d'intimidation physique ne va marcher



Le leader de Pastef de poursuivre en raillant le Président sortant: '' si Macky Sall savait par où nous sommes passés avec lui, pendant les cinq dernières années, il saurait que nous ne font pas partie de ceux qui ont peur de lui. Macky Sall moi j'ai pas besoin de savoir ce qu'il fait ou là où il se trouve. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais je sais que notre meeting là , il est en train de le suivre''.



Sonko a également appelé les Sénégalais à ne pas se tromper sur la véritable facette de Macky sall. "Les sénégalais disent que Macky est courtois, il est timide. Mais ne confondons pas la courtoisie et la sournoiserie''