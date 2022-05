Jeux Olympiques de football des sourds: le Sénégal qualifié en quart de finale

Après sa victoire devant la Grèce (1-4), le Sénégal a assuré un deuxième succès consécutif en balayant la lanterne rouge, Mexique (3-0). Avec cette nouvelle victoire, le Sénégal devient 2ème et décroche une qualification historique pour les quarts de finale.

L’autre ticket pour les quarts de finale dans cette poule est revenu à la Pologne (1ère, 7 pts+10) qui a battu et éjecté du fauteuil du leader la Grèce (3ème, 6 pts), après 4-0.



En 5ème et dernière journée prévue ce dimanche, le leader Pologne et son dauphin Sénégal, adversaires respectifs de l’Ouzbékistan et du Mexique se livrent un duel à distance pour la première place de la poule D. La Grèce est exemptée.



Programme 5ème journée

Poule D

Dimanche 8 mai 2022

13h00 Ouzbékistan / Sénégal

17h00 Pologne / Mexique

Exempt : Grèce



Classement 4ème journée Poule D :

1ere Pologne (7 pts +10)

2ème Sénégal (7 pts +6)

3ème Grèce (6 pts -6)

4ème Ouzbékistan (3 pts -4)

5ème Mexique (0 pt -9)