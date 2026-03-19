Lettre ouverte au ministre de la Santé : le SAMES et le SUTSAS expriment leurs inquiétudes sur des nominations contestées à l’ARP

La jonction des luttes SAMES – SUTSAS ARP, fidèle à son engagement pour la transparence, la compétence et la crédibilité du système pharmaceutique national, a pris acte de la nomination, par décret en date du 18 mars 2026, d’un nouveau Directeur général de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP). Cette décision est saluée en ce qu’elle répond aux nombreuses alertes que nous n’avons cessé de porter face à la situation préoccupante de l’Agence et suscite un espoir légitime d’assainissement et de réforme.



I- Points d’inquiétude majeurs



Cet espoir est aujourd’hui sérieusement compromis par la nomination, par arrêté du Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, de deux directeurs à la tête de la Direction de l’Homologation et de la Sérialisation (DIHS) et de la Direction de l’Inspection Pharmaceutique, de la Surveillance du Marché et des Vigilances (DISV). Ces nominations, opérées sans l’avis du nouveau Directeur général qui n’a pas encore pris fonction, soulèvent de sérieuses interrogations quant à leur régularité et leur légalité, et apparaissent en totale contradiction avec les principes de bonne gouvernance et de transparence que requiert une institution aussi stratégique.



Pour la Direction de l’Homologation de la Sérialisation des médicaments : la nomination du nouveau Directeur est particulièrement critiquée, car il est cité dans des soupçons graves de trafic de médicaments et d’autorisations de mise sur le marché. Cette décision est perçue comme une triple erreur (éthique, stratégique et managériale).



Pour la Direction de l’Inspection pharmaceutique, de la Surveillance du marché et des Vigilances : Le nouveau Directeur n’est pas un pharmacien inspecteur assermenté, il ne remplit pas les critères (voir fiche de poste). Il doit disposer d’un master d’inspection, d’une expertise réglementaire internationale, d’un leadership, de certaines années d’expérience dans l’inspection pharmaceutique, d’une maîtrise des bonnes pratiques (BPX), et des compétences en gestion de crise.



II- Appel solennel au Ministre



La jonction des luttes SAMES – SUTSAS ARP, exhorte Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique à revoir d’urgence ces nominations pour garantir la stabilité, la crédibilité et la transparence de l’ARP. Il met en garde contre les risques de discrédit et de démoralisation du personnel si les exigences de compétence et d’intégrité ne sont pas respectées.



III- Points clés à retenir



Transparence et intégrité sont présentées comme des conditions non négociables pour la stabilité de l’ARP.



Les nominations contestées risquent de compromettre les efforts d’assainissement et la crédibilité de l’institution.



Appel à la révision des décisions récentes (Notes de service partagées après le 18 mars 2026) prises par le Directeur Général et à l’ouverture d’un dialogue avec les parties prenantes pour garantir la santé des populations.



Enfin, le syndicat rappelle que, conformément à la législation en vigueur, il ne reconnaît aucune note antidatée ou survenant après le 18 mars 2026, date à laquelle le Directeur Général sortant a été démis de ses fonctions. De telles pratiques entretiennent une insécurité administrative inacceptable. Elles contribuent surtout à fragiliser davantage une institution que beaucoup jugent déjà exsangue après une gestion jugée défaillante.