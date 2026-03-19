Touba : Serigne Mountakha Mbacké lance les travaux de rénovation de la Grande Mosquée

La Grande Mosquée de Touba amorce une nouvelle étape de son histoire. Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a procédé jeudi à la pose de la première pierre des travaux de rénovation de l'édifice, lançant ainsi un chantier d'envergure inscrit dans la continuité de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.



Arrivé peu après 13 heures sur l'esplanade de la mosquée, le guide religieux a présidé la cérémonie officielle en présence de plusieurs autorités étatiques et religieuses. Parmi elles, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, le ministre de l'Urbanisme, Balla Moussa Fofana, ainsi que le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, et plusieurs dignitaires mourides, dont le porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, ont également pris part à l'événement.



Dans son allocution, Serigne Mountakha Mbacké a rendu grâce à Dieu, tout en magnifique l'héritage spirituel et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Il a réaffirmé son engagement à consacrer les ressources de la communauté à la préservation et à la valorisation de ces jambes, appelant les fidèles à poursuivre les efforts sur la voie tracée par le Cheikh.



Ce projet de rénovation s'inscrit, selon lui, dans sa mission à la tête de la confrérie mouride : perpétuer et renforcer l'héritage religieux et spirituel de Touba, haut lieu de l'islam confrérie au Sénégal.



Sur le plan technique, les travaux ont été confiés à l'entreprise Eiffage Sénégal, à l'issue d'un appel d'offres. Le chantier sera exécuté en deux phases : une première dédiée à la démolition partielle et à la reconstruction, suivie d'une phase d'extension.



La première étape prévoit notamment le rehaussement du toit de la mosquée ainsi que la reconstruction des deux minarets avant, dont la hauteur passera de 23 à 40 mètres. Une extension de 60 mètres sera également réalisée entre les deux minarets arrière, intégrant un bâtiment doté d'un sous-sol et d'un rez-de-chaussée destiné aux prières.



Selon les responsables techniques, le sous-sol comprendra des infrastructures d'accueil pour des hôtes de marque, renforçant ainsi les capacités logistiques du site religieux. La directrice générale d'Eiffage Sénégal, Dame Sène, a assuré que les moyens techniques et humains sont déjà mobilisés pour un démarrage effectif des travaux.



La durée du chantier est prévue à quatre mois, avec l'ambition de doter la Grande Mosquée de Touba d'infrastructures modernisées, à la hauteur de son rayonnement spirituel et de son affluence.





Avec RTS.sn