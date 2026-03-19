Forfait du Sénégal : un membre du jury d’appel de la CAF dément toute participation à la décision

Un avocat djiboutien, membre de la commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), a démenti toute participation à la séance ayant conduit à la décision de déclarer le Sénégal forfait. Dans une déclaration relayée par la Radio Télévision Djiboutienne (RTD), Mohamed Robleh Djama a tenu à apporter des précisions face aux informations circulant sur les réseaux sociaux.



« Je suis avocat et membre du jury d’appel de la CAF. Mon nom circule sur internet comme quoi j’aurais participé à la prise de décision qui avait condamné l’équipe du Sénégal par un match forfait. Je tenais à préciser que je n’ai pas participé à cette rencontre », a-t-il déclaré.



Cette mise au point est également appuyée par le président de la Fédération djiboutienne de football, qui a pris la parole pour lever toute ambiguïté. Selon lui, la République de Djibouti n’est aucunement impliquée dans cette décision.



« En tant que président de la Fédération djiboutienne de football, je confirme que la République de Djibouti n’est pas concernée. Notre représentant au niveau de cette commission n’a pas été convoqué ni participé à cette réunion. Nous ne sommes ni l’appelant ni l’appelé », a-t-il soutenu.



Ces déclarations interviennent dans un contexte de polémique autour de la décision de la CAF, alors que de nombreuses interrogations persistent sur les conditions dans lesquelles cette sanction a été prononcée.