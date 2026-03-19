Défaut de permis de conduire : le chroniqueur Adama Fall envoyé en prison

Déféré ce jeudi matin au Tribunal de Pikine Guédiawaye (banlieue de Dakar), le chroniqueur Adama Fall a été placé sous mandat de dépôt par le procureur Saliou Dicko pour défaut de permis de conduire.



Selon des informations, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) sera jugé en flagrant délit le mercredi 25 mars prochain.



Pour rappel, Adama Fall aurait été interpelé pour défaut de permis de conduire suite à un contrôle au cours duquel il n’aurait pas été en mesure de présenter un permis de conduire en règle.

