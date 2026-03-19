Trump affirme ne pas prévoir de déployer des troupes au Moyen-Orient

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’il n’avait pas l’intention de déployer des troupes supplémentaires au Moyen-Orient dans le contexte de la guerre avec l’Iran.



« Je ne déploie de troupes nulle part. Et si je le faisais, je ne vous le dirais certainement pas… mais je n’en déploie pas », a affirmé Trump aux journalistes lors d’une rencontre à la Maison-Blanche avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.



Trump a assuré que l’armée américaine avait déjà infligé de lourds dégâts aux capacités de l’Iran.



« Nous avons anéanti pratiquement tout ce qui pouvait l’être, y compris la direction », a-t-il déclaré, affirmant que la marine, l’armée de l’air et les systèmes de défense aérienne iraniens avaient été détruits. « Nous survolons où nous voulons… personne ne nous tire dessus. »



Il a ajouté que Washington agirait pour stabiliser les marchés mondiaux de l’énergie. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour maintenir le prix du pétrole », a-t-il précisé.



Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que Israël et les États-Unis ont lancé des frappes conjointes contre l’Iran le 28 février, faisant plus de 1 300 morts, dont l’ancien guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, et plus de 150 enfants dans une école primaire pour filles.



L’Iran a riposté par des attaques de drones et de missiles ciblant Israël ainsi que la Jordanie, l’Irak et les pays du Golfe, affirmant que ces frappes visaient des « installations américaines » dans la région.