Guy Marius Sagna dénonce des nominations « calamiteuses » au ministère de la Santé

Le député Guy Marius Sagna a vivement interpellé le ministre de la Santé sur ses récentes décisions administratives. L'élu a affirmé que les Sénégalais n'ont pas consenti à des sacrifices pour que le ministre utilise sa « parcelle de pouvoir » afin de se livrer à des « petites représailles », des « petites vengeances » ou des « petites rancunes ».



Qualifiant les dernières nominations au sein du département de « calamités », le parlementaire a tenu à exprimer, en contraste, sa « gratitude au Dr Moussa Diallo et à tous les travailleurs debout de l'ARP » (Agence de Régulation de la Pharmacie). Cette sortie, effectuée à l'occasion de la fête de Korité, dénonce ouvertement la gestion des ressources humaines au sommet de l'administration de la santé.

