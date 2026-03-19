Victoire du Maroc sur tapis vert: Patrice Motsepe appelle le président de la FSF pour apaiser les tensions

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a personnellement contacté Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), pour tenter de désamorcer la crise diplomatique et sportive qui secoue le continent. Selon les informations révélées par le quotidien L'Équipe ce 19 mars 2026, cet échange intervient dans un climat de vive tension, suite à la décision du jury d’appel de la CAF d'attribuer la victoire finale au Maroc sur tapis vert (3-0) au détriment du Sénégal.



Au cours de cet entretien qualifié de très courtois, le dirigeant sud-africain a fermement nié toute implication personnelle dans le verdict des instances juridiques de la CAF. Pris dans la tourmente des réactions populaires et institutionnelles, Patrice Motsepe a tenu à réaffirmer qu'aucun pays n'était placé au-dessus d'un autre au sein de l'organisation. Il a insisté sur le fait qu'il subissait lui-même les conséquences de cette sanction inédite, dont il assure avoir découvert la portée en même temps que le grand public.



Cette démarche de médiation vise à protéger l'image de la CAF alors que la polémique enfle autour de l'intégrité de la compétition. En tentant de rassurer la partie sénégalaise sur l'indépendance du jury d'appel, le président de la CAF cherche surtout à éviter une rupture durable avec l'une des nations majeures du football africain, tout en se désolidarisant publiquement d'une décision qui continue de susciter l'indignation à Dakar.

