Jeux Solidarité islamique: Amath Faye offre au Sénégal sa toute première médaille

L’athlétisme donne plus de satisfaction au Sénégal au Jeux de la Solidarité islamique. En plus de la médaille de bronze décrochée, mardi, par Amath Faye au triple saut, Fréderic Mendy (400 m) et Louis François Mendy (110 m haies) se sont qualifiés en finale. Certaines disciplines comme le Taekwondo et le Hand-ball ne comptent plus de représentants à Konya en Turquie.

Moussa Ndongo

