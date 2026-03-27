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Jeux olympiques de la jeunesse -Dakar 2026 : les infrastructures réalisées à 97%, selon le COJOJ



Jeux olympiques de la jeunesse -Dakar 2026 : les infrastructures réalisées à 97%, selon le COJOJ
Le Sénégal organisera, pour la première fois sur le continent africain, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, du 31 octobre au 13 novembre. A six (06) mois de la compétition, le président du comité d’organisation des JOJ, Mamadou Diagna, a assuré, jeudi 26 mars, que les infrastructures sont réalisées à 97%. La livraison des ouvrages est prévue en fin avril.

«Il y a des deadlines pour un certain nombre de choses. A n’importe quelle heure, avec le ministre des Infrastructures, nous visitons les différents sites et constatons que les ouvriers sont à pied d’œuvre sur les chantiers. Aujourd’hui, on frise les 96 et 97% de taux de réalisation», a dit Mamadou Diagna. Par ailleurs, il a précisé que «dans les deux mois à venir», une visite de presse sera organisée dans le but de montrer la réalité du terrain.

Au cours de cette compétition, environ 2 700 jeunes compétiteurs sont attendus, dans 25 sports officiels et 10 disciplines de démonstration/engagement (dont le surf et le karaté). Les épreuves sont réparties sur huit (08) sites officiels, dans trois espaces géographiques : Dakar (Stade Iba Mar Diop, Piscine Olympique, Place du Souvenir Africain), Diamniadio (Stade olympique, Dakar Arena) et Saly (épreuves nautiques et de plage).
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Charles KOSSONOU

Vendredi 27 Mars 2026 - 10:18


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