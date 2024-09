Jeux paralympiques 2024 : l’équipe de France de cécifoot décroche la première médaille d’or de son histoire

L’équipe de France de cécifoot a remporté une victoire éclatante ce samedi 7 septembre, en décrochant la médaille d’or aux Jeux Paralympiques face à l’Argentine en allant jusqu’aux tirs au but (3-2). Cette victoire revêt une dimension particulière, car elle intervient presque deux ans après la défaite de l’équipe de France de football lors de la finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine, et également lors des tirs au but.



Cette médaille d’or est la première de l’équipe de France de cécifoot. La délégation tricolore n’était montée sur le podium qu’une seule fois jusqu’à présent, en remportant l’argent aux Jeux de Londres, en 2012.



Les Français réussissent ainsi l’exploit de devenir le premier pays autre que le Brésil à remporter la compétition, la Seleçao ayant gagné toutes les éditions depuis l’entrée de la discipline aux Jeux paralympiques en 2004 à Athènes.