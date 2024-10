Johan Neeskens, icône du football néerlandais des années Cruyff, est mort à 73 ans

Double finaliste du Mondial sous les couleurs des Pays-Bas en 1974 et 1978, Johan Neeskens est décédé, dimanche 6 octobre, à 73 ans. La Fédération néerlandaise de football l'a annoncé lundi.



Au cours de sa carrière, il avait notamment disputé 183 rencontres avec le FC Barcelone et 171 avec l'Ajax, deux des meilleures équipes de la décennie. Avec les Ajacides, il a remporté trois Ligue des champions (en 1971, 1972 et 1973), ainsi qu'une coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1979 avec le club catalan.



5e du Ballon d'or 1974



Membre éminent de l'équipe nationale néerlandaise au cœur des années 70, bras droit de Johan Cruyff et parmi les protagonistes du "football total" (le tout pour l'attaque, prôné par le sélectionneur Rinus Michels), il a porté les Oranje jusqu'aux plus hautes sphères du sport, n'échouant qu'à gravir l'ultime marche, face à l'Allemagne, puis l'Argentine. Joueur tourné vers le collectif, il aura tout de même figuré dans le Top 5 du Ballon d'or en 1974 (derrière Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Kazimierz Deyna et Paul Breitner).



« Avec Johan Neeskens, le monde du football néerlandais et international perd une légende », a tenu à saluer la fédération néerlandaise dans un communiqué (Nouvelle fenêtre) publié sur son site internet, soulignant qu'avec « ses tacles caractéristiques, sa vision du jeu sublime et ses pénalties emblématiques, il restera à jamais l'un des meilleurs joueurs que le football néerlandais ait jamais produit ».



Retraité des terrains en 1991, il avait par la suite embrassé une carrière d'entraîneur. Sillonnant le globe, il a posé ses valises en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Turquie, en Afrique du Sud et aux Pays-Bas, souvent dans la peau d'entraîneur assistant. Aux côtés de Guus Hiddink, il a même été adjoint de la sélection nationale australienne, après avoir exercé le même rôle avec Frank Rijkaard avec l'équipe nationale néerlandaise.



Le Variétés Club de France (le club réunissant des célébrités du monde du football ou non), dont il était membre depuis 1992, a annoncé qu'il lui rendrait hommage lors de son 2500e match, samedi (Nouvelle fenêtre).