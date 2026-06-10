Johannesburg : 12 personnes tuées par balles par des hommes armés, annonce la police

Plus de 10 hommes armés ont attaqué un bidonville près de Johannesburg et abattu 12 personnes dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 juin, a annoncé la police sud-africaine, dans des propos rapportés par RFI.



La fusillade a eu lieu peu après 23h (21h, à Dakar) mardi lorsqu'une dizaine d'individus armés se sont rendus en voiture dans le quartier et ont attaqué le bidonville, a déclaré une porte-parole de la police. «Les premières investigations révèlent que 12 personnes sont décédées des suites de cette attaque », a indiqué la colonelle Dimakatso Nevhuhulwi.



Ce drame intervient alors que l'Afrique du Sud traverse une résurgence des tensions xénophobes depuis le début de l’année 2026. Portés par des groupes comme "March and March", des mouvements anti-immigration organisent des manifestations, des contrôles d'identité et des expulsions dans les grandes villes, poussant des pays comme le Nigeria, le Ghana et le Mozambique à rapatrier d'urgence leurs ressortissants.



Pour l’heure, la police sud-africaine n’a pas précisé si les attaques par balles sont liées aux tensions xénophobes. Elle a néanmoins précisé que les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur ces tueries.

