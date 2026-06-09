Sénégal vs Arabie saoudite : le onze des "Lions", Pathé Ciss, Habib Diarra et Cherif Ndiaye titulaires

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé la composition officielle des « Lions » pour le match amical de préparation qui les oppose à l'Arabie saoudite, ce mardi au Toyota Field de San Antonio pour la préparation de la Coupe du monde 2026.
Edouard Mendy est titulaire dans les cages. La ligne défensive sera composée de Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate et El Hadji Malick Diouf.
Dans l’entrejeu, la surprise vient de la titularisation de Pathé Ciss, qui sera associé à Habib Diarra et Lamine Camara. Un trio prometteur chargé d'animer le jeu.
En attaque, Iliman Ndiaye et Sadio Mané évolueront aux côtés de Chérif Ndiaye, aligné en pointe.
Edouard Mendy est titulaire dans les cages. La ligne défensive sera composée de Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate et El Hadji Malick Diouf.
Dans l’entrejeu, la surprise vient de la titularisation de Pathé Ciss, qui sera associé à Habib Diarra et Lamine Camara. Un trio prometteur chargé d'animer le jeu.
En attaque, Iliman Ndiaye et Sadio Mané évolueront aux côtés de Chérif Ndiaye, aligné en pointe.
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