Amical : le Sénégal termine sa préparation sur un nul face à l'Arabie saoudite (0-0)

Pour son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Sénégal a fait match nul face à l'Arabie saoudite (0-0), ce mardi au Toyota Field de San Antonio.



Ce résultat vient clôturer une série amicale en demi-teinte pour les « Lions », qui s'étaient inclinés face aux États-Unis (3-2) lors de leur précédente sortie.



Place désormais à la Coupe du monde. Les champions d'Afrique en titre rejoindront ensuite leur camp de base dans l'État du New Jersey, au nord des États-Unis, le 11 juin.



Le Sénégal a été versé dans une poule I composée de la France, de la Norvège et de l'Irak.



Les “Lions” entameront la compétition le 16 juin au Stade de New York contre la France, avant d'affronter la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium du New Jersey. Ils boucleront la phase de groupes face à l'Irak le 26 juin au stade de Toronto.