Johannesburg : El Malick Ndiaye participe à deux grandes rencontres parlementaires internationales

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, est arrivé ce samedi 27 septembre à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer à deux importantes rencontres parlementaires internationales, annonce l’institution parlementaire sur sa page Facebook.



Selon la même source, il prendra part, les 29 et 30 septembre 2025, à la Conférence annuelle des Présidents des parlements africains, placée sous le thème : « Transformer les parlements pour une intégration continentale portée par les citoyens, le développement durable, la prospérité, la paix et le rôle de l’Afrique sur la scène mondiale ».



À cette occasion, le parlement informe qu’il prononcera une communication sur « Le renforcement du rôle des parlements dans l’intégration continentale », mettant en avant la contribution du Sénégal à ce processus.



L’institution parlementaire annonce également qu’El Malick Ndiaye participera au onzième Sommet des Présidents de parlement du G20 (P20), organisé du 1er au 3 octobre 2025 au Cap, en partenariat avec l’Union interparlementaire (UIP), sur le thème : « Mettre la diplomatie parlementaire au service de la solidarité mondiale, de l’égalité et de la durabilité ».



D’après l’Assemblée nationale, ces assises offriront une occasion privilégiée de faire des rencontres bilatérales, de renforcer la diplomatie parlementaire, de promouvoir le dialogue entre institutions représentatives et d’affirmer la voix du Sénégal sur la scène internationale.