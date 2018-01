Jorge Valdano tacle Zidane : "Il doit se corriger lui-même"

Intouchable depuis sa venue dans le club de la capitale madrilène, Zinedine Zidane fait face ces derniers temps à de vives critiques. La dernière en date vient de l'ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano qui estime que Zidane va devoir montrer qu'il a les capacités de trouver des solutions face aux méformes de ses joueurs le plus rapidement possible.

"A l'époque, il devait corriger Rafael Benitez. Aujourd'hui, il doit se corriger lui-même. Il a sa part de responsabilité, parce qu'il y a un problème qui est clairement lié à l'entraîneur", a indiqué Valdano.

A un peu plus d'un mois des 8eme de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (PSG), le Réal Madrid et son coach sont plus que jamais sous pression.