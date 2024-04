José Mourinho explique le déclin de Paul Pogba

Testé positif à la testostérone en août à l’occasion d’une rencontre de Serie A entre la Juventus Turin et l’Udinese, Paul Pogba (31 ans) a été suspendu de toute activité liée au football pendant quatre ans par le tribunal antidopage italien. Bien que le Français ait informé son intention de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport, ce dernier ne pourrait plus jouer ou même s’entraîner jusqu’en septembre 2027 si la sanction venait à être confirmée. Une fin de carrière qui a ému les personnalités du football qui l’ont côtoyé.



Dernièrement, il s’agit de José Mourinho, qui l’a connu lors de son passage à Manchester United. «La seule chose que je dis, c’est que cela arrive à presque tout le monde à certains moments de votre carrière : vous perdez un peu le sens de qui vous êtes et de ce que vous devez être. La saison qui a suivi la victoire de la France à la Coupe du monde 2018, je pense que Paul est revenu différent. La Coupe du monde l’a fait entrer dans une dimension où le football n’était pas la chose la plus importante pour lui», a expliqué le technicien auprès du Telegraph, assurant qu’il ne se réjouissait pas du tout de la situation du milieu de terrain.